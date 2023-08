Lazio | Rovella | 'Voglio farmi un tatuaggio per ogni trofeo che vincerò qui Champions? Voglio il Real'

Commenta per primo Il nuovo acquisto dellaNicolò, ha rilasciato un'intervista ai media ufficiali del club biancoceleste. Queste le sue parole ai microfoni diStyle Channel : SOGNO - 'Essere qui per me è un sogno. Quando ...Lasi è mossa con operazioni oculate, da Kamada a parametro zero ai prestiti die Pellegrini. Tra le grandi, solo il Milan ha fatto investimenti più consistenti. Le prossime ore e i ...L'anno scorso ho detto che lasarebbe stata la sorpresa, oggi dico che sarà la più grande ... C'era Paredes libero e andava preso e invece è arrivato, un giocatore da 0 - 0. A Lecce ha ...

Rovella si presenta: "La Lazio un sogno, Sarri un maestro. E sul derby..." La Lazio Siamo Noi

Non ha ancora esordito con la Lazio, ma Nicolò Rovella non nasconde le emozioni per il suo trasferimento in biancoceleste: «Essere qui è un sogno, quando ho saputo ...Nicolò Rovella, l'ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato, si è presentato ai tifosi della Lazio. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha spiegato: "Essere qui è un sogno, ...