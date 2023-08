Lazio | Rovella si presenta | “Essere qui un sogno Sarri è un maestro”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Nicolòsi èto al mondo dellaai canali sociali del club con queste parole. “qui è un, quando ho saputo della possibilità di venire a giocare per la, ho spinto e voluto fortemente il trasferimento, sia per il mister che mi ha voluto, sia per tutto il resto, il contorno e la città. Conoscevo Luca (Pellegrini, ndr), che mi ha parlato non bene ma di più di questa piazza, quindi non vedo l’ora – ha aggiunto -. Misterè un, conosce benissimo il calcio, mi affiderò totalmente a lui, spero di poter migliorare in tutto. Quello che mi ha impressionato di più? Luis Alberto. Ha una qualità incredibile, spero di giocare con lui più partite possibili”. Poi sul derby: “È il più bello d’Italia, non vedo l’ora di ...