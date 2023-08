Lazio | Kamada | «Sarri decisivo per convincermi | volevo giocare con lui»

(Di martedì 22 agosto 2023) Le parole disul suo trasferimento alla: «Devo la mia scelta a Maurizio, un tattico vero» Intervistato da number.bronshun.jp, Daichiha raccontato della sua decisione di firmare per la. Di seguito le sue parole. «nella mia scelta di venire allaè stato Maurizio, un tattico vero. Ho pensato: gioca un calcio aggressivo e preciso, sarà un bene per me e potrò crescere come giocatore. Voglioper lui. Milinkovic? Sono stato colpito dai suoi movimenti. Ovviamente io e lui abbiamo stili di gioco diversi e credo che lui sia fisicamente superiore a me». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

ROMA - La migliore forma è lontana, ma, a piccoli passi, vuole prendersi la. Il Samurai scelto per sostituire il Sergente Milikovic ha fatto il suo esordio alla prima di campionato. Sarri lo ha mandato subito in campo ...COSA HA FUNZIONATO ALLA PRIMA - E dire che lal'aveva messa bene, e l'aveva messa bene pur ... Fa un primo tempo ordinato, lucido,è abbastanza vivo ma non abbastanza letale per ora, ci ...All.: D'Aversa(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari (72' Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi (88 Castellanos),(55' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (55' Isaksen), Immobile, ...

L'allenatore del Lecce Fabio D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky al termine dell'incredibile vittoria in rimonta contro la Lazio per 2-1 nel match valido per la prima… Leggi ...