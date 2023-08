Lazio-Guendouzi | contatti con l’entourage | le ultime

(Di martedì 22 agosto 2023) Lastarebbe pensando adel Marsiglia per rinforzare la squadra e negli ultimi giorni avrebbe mosso i primi passi Lastarebbe pensando adel Marsiglia per rinforzare la squadra e negli ultimi giorni avrebbe mosso i primi passi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati deitra i biancocelesti edel giocatore, ma si tratta ancora sulle cifre del trasferimento. Il Marsiglia vorrebbe 20 milioni per liberarlo, anche se si può arrivare ai 15.

Commenta per primo Attrazione fatale. Maurizio Sarri rimase stregato da Mattéonella sfida valida per i gironi di Europa League tra la suae l'Olympique Marsiglia nella stagione 2021/2022. E ora vorrebbe allenarlo, una richiesta precisa fatta alla sua dirigenza. ...Il ventiquattrenne centrocampista della nazionale francese nel mirino: cresciuto nel vivaio del Paris Saint Germain, è reduce da due ottime stagioni con il Marsiglia ed ha vestito in passato anche la ...ROMA - I n attesa di scoprire Rovella, un mediano in grado di trasmettere adrenalina e corsa, Matteoha piazzato lo scatto, superando Samardzic e avvicinandosi alla. Trattativa aperta con l'Olympique Marsiglia. La traccia risale all'8 agosto, prima volta in cui è stato segnalato il ...

CALCIOMERCATO LAZIO - Di Marzio su Guendouzi: "Proseguono i contatti con l'entourage del giocatore, ma con l'OM... " - LA SITUAZIONE - Noi Biancocelesti ...A pochi giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, e con cinque acquisti già ufficializzati, la Lazio sta lavorando per assicurarsi un altro centrocampista da regalare a ...