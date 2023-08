Lavoro | Calderone cambia i piani | “Sì al salario adeguato”

(Di martedì 22 agosto 2023) La ministra del, Marina, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiani “La Repubblica” dove si è soffermata su alcuni argomenti molto importanti La parola “minimo” proprio non riesce a digerirla. Allo stesso tempo, però, ha la soluzione a ciò: ““. Questa è una delle proposte effettuate da Marina. L’attuale ministra delne ha parlato al quotidiano “La Repubblica” dove ha voluto fare qualche precisazione a riguardo. Queste sono alcune delle sue parole: “Ilè giusto che sia in contrapposizione alpovero. Anche attraverso la lotta al sommerso e al caporalato. La ministra del, Marina ...

... Elvira, Ministro dele delle Politiche sociali; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ...Obiettivo salario minimo Tra gli ospiti del Meeting, anche il Ministro delMarina Elvirache si è soffermato principalmente sulla questione del salario minimo. Fondamentali, ha detto,...... è il concetto su cui ha insistito, ieri al Meeting, la ministra Marina. Ospite di una delle tappe incentrate sulla Generazione(tra nuovi mestieri, transizioni, fenomeno Grandi ...

Lavoro, la ministra Calderone a Sky TG24: "Incentivi per il lavoro povero" Sky Tg24

Il tutto andrà definito dopo che l’Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale, l’organismo tecnico messo in piedi dal ministro del Lavoro, Calderone, avrà fornito dati aggiornati e la ...A chi conviene la riforma proposta dal Carroccio: solo il 50% della platea potenziale lascerebbe il lavoro con la nuova Quota 41, l’altra metà rinuncerebbe per via della riduzione dell’assegno legata ...