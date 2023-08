(Di martedì 22 agosto 2023) Grande soddisfazione per il giovane dell'Hockey Sarzana atteso dalla sfida continentale categoria Under ...

Lavagetti in azzurro agli Europei "Un bellissimo sogno che si avvera ... LA NAZIONE

Il ragazzo è cresciuto nel vivaio ma Alessio Lavagetti può vantare un ottimo curriculum in quanto da sempre viene utilizzato a due finali di Coppa Italia e a due di Campionato Italiano ottenendo nella ...Sarzana (La Spezia) 21 agosto 2023 - La bella notizia, tanto attesa, è arrivata. Alessio Lavagetti uno dei giovani di maggior talento del vivaio dell’Hockey Sarzana è stato convocato in Nazionale per ...