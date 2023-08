L’attrice Anna Foglietta denuncia il degrado a Roma | “Pretendo rispetto”

(Di martedì 22 agosto 2023)ha deciso dire sui social ilin cui versa la città di. Di ritorno da un viaggio in Messico,ha osservato: “Città del Messico (25 milioni di abitanti) è più pulita di casa mia. Giardinieri ovunque. Torno ae vedo tratti di stradine ripulite dopo anni di incuria. Ma siete seri? Da cittadina che paga tutto!”.ha pubblicato diversi video perre ciò che ha visto al suo ritorno nella Capitale: “, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio perdie della mia persona”. E ancora: ...

... scriveFoglietta su Instagram , "si tratta di un un parco del centro". "Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città" , promette, "lo faccio per rispetto nei ...Foglietta denuncia su Twitter e su Instagram il degrado della città e assicura che lo farà ogni giorno. "Roma, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che ..."Questo è un parco che si trova al centro di Roma, al centro di Roma capitale", dice, che su Twitter pubblica un video per documentare lo stato in cui versa il Parco della Resistenza. "E' un parco dove dovrei portare i miei figli a giocare. Mi fa schifo entrarci, devo capire ...