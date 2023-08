L’ascesa inarrestabile dell’Intelligenza Artificiale e le narrazioni esagerate

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 agosto 2023) L’automazione dello sforzo mentale non si esaurisce con il calcolo. I primi vagiti di Intelligenza(IA) – la capacità dei computer di pensare e risolvere problemi – si sentirono nell’Ottocento. Ada Lovelace, figlia di Lord Byron e appassionata di matematica sin da giovanissima, fu affascinata dalle possibilità rappresentate dal secondo calcolatore di Babbage, la «macchina analitica». Lovelace vide la bellezza nella meccanizzazione: «La macchina analitica tesse forme algebriche proprio come il telaio Jacquard tesse fiori e foglie». Babbage stesso si era reso conto che le funzioni della sua macchina analitica non si limitavano necessariamente ai numeri, ma si potevano estendere a operazioni più generali su simboli. Fu però Lovelace a spiegare il potenziale di intelligenza delle macchine, osservando, com’è noto, che «la macchina analitica può fare tutto ciò ...