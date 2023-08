L' arma segreta della Juve per vincere lo scudetto | perché può cambiare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Doveva essere l'estate del valzer delle punte ma la musica non è mai partita e le punte sono rimaste dov'erano. Se il buongiorno si vede dal mattino, andrà a finire che queste illustri permanenze saranno i migliori acquisti. Prendi Belotti, autore di zero gol nello scorso campionato e rimasto a Roma più per esigenza che per scelta: se Abraham non si fosse rotto il ginocchio, il Gallo magari non avrebbe rinnovato, visto che un nuovo attaccante era comunque in programma. Ma il mercato è una giungla e Belotti si è ritrovato a essere l'unico centravanti a disposizione di Mourinho. L'occasione si è fatta irripetibile per il Gallo, titolare sicuro e inamovibile per assenza di alternative. Al ragazzo di certo non manca l'intelligenza e infatti ha capito di aver di fronte a sé un'occasione irripetibile per tornare ai livelli di un tempo e trasformarsi da riserva a titolare, da unica scelta a ...