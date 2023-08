L’Arabia Saudita spara sui migranti etiopi Il report | centinaia di morti | torture e stupri di gruppo

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 22 agosto 2023) La ong Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto in cui documenta le sistematiche violenze della guardia di frontiera delverso i, soprattuttoprovenienti dallo Yemen. Nel rapporto, che copre un periodo di 15 mesi, da marzo del 2022 a giugno del 2023, si parla di violenze che passano datorie occasionali a uccisioni diffuse e sistematiche, roghi,di. “Ci hannoto addosso ripetutamente. Ho visto persone uccise in un modo che non avrei mai immaginato. Ho visto 30 persone uccise sul posto. Mi sono spinta sotto una roccia e ho dormito lì. Mi sono reso conto che quelle che pensavo fossero persone che dormivano intorno a me erano in realtà cadaveri”, ha dichiarato nel ...