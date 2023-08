L’alluvione in Romagna non deve cadere nell’oblio | ci sono tre misure adottabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Mai, come in occasione delemiliano-romagnola, la memoria storica è stata tradita. Ormai so, perché studiato a lungo, che l’oblio è una costante del comportamento umano dopo le catastrofi, naturali e non. La memoria collettiva potrebbe svolgere un ruolo cardine nell’adattamento ai potenziali rischi alluvionali: imparando dai disastri del passato e del presente, l’umanità può affrontare in modo consapevole quelli futuri. Purtroppo, la distanza psicologica delle comunità e degli individui è enorme. E cresce rapidamente con il passare del tempo, come dimostrano gli esiti della pandemia Spagnola, di molti terremoti, delle alluvioni italiane dall’unità ai nostri giorni. Pubblico qui alcune riflessioni sul post-alluvione. E le posto in agosto per la tranquillità della pausa estiva: nessuno dei possibili decisori leggerà queste poche righe. Tanto meno le prenderà ...