L’Aida in Piazza Vecchia a Bergamo diventa un potente inno alla pace

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 agosto 2023). “L’insana parola o numi sperdete!”. Aida, l’eroina dell’opera più celebre di Giuseppe Verdi (insieme a La Traviata), ci insegna che l’uomo non dovrebbe mai abituarsi a sentire o a pronunciare la parola “guerra”. Nella serata di lunedì 21 agostol’opera verdiana ha aperto il 39esimo Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni, la consueta kermesse organizzata dal Ducato diPontida che quest’anno animeràfino al 28 agosto. La rappresentazione ha preso le forme di un vero e proprio. Non poteva essere diversamente: il libretto di Antonio Ghislanzoni riesce a rompere le barriere del tempo e lasciare un segno nel presente, in cui l’Europa è segnata da una guerra che non accenna a cessare e la ...