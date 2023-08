La visione turistica inquinante dei Balcani | i nuovi territori da piegare alla logica commerciale

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Maestrale ha iniziato appena la sua corsa quando Mediterranea entra nella baia di Valona, qualche settimana fa. Nel cavo della cittadina di Orikum, in fondo al golfo, le piccole case del borgo che ricordavamo sono oggi attorniate daedifici in cemento armato. E sui moli da cui salpò 32 anni fa la nave più gremita di migranti della storia umana, oggi incontriamo molti italiani sbarcati qui. Sono pugliesi, ma anche toscani, e non sono solo turisti. Vivono qui, si sono sposati con donne e uomini albanesi, lavorano come tassisti, ricercatori, veterinari, agenti di viaggio. Alcuni hanno anche investito nel turismo, come i proprietari del marina che ospita Mediterranea in attesa del calo di vento, italiani che hanno poi rivenduto ad altri investitori stranieri. In Albania quasi tutti parlano bene la nostra lingua, soprattutto chi vive lungo la costa. Da Durazzo a ...

