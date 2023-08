La resa dell’Italia nel mercato dei microchip e dei semiconduttori | un' occasione persa; il Governo ha le competenze specifiche?

(Di martedì 22 agosto 2023) Steven da Pixabay" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;">Produzione di componenti elettronici microscopici in Europa, gli investitori internazionali hanno preferito investire in Germania e Polonia piuttosto che nel nostro paese per una maggiore stabilità fiscale e una tassazione più favorevole

... innanzitutto non era una pratica regolamentata ma tutt'al più tollerata,possibile dalla ... Ed è infine sorprendente leggere a sostegno'utero in affitto, nel senso di pratica ben nota nella ...E da luglio scorso, e al momento fino alla fine'anno nell'attesa che la misura vengastrutturale, è aumentata a 3mila euro la soglia di fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti ...Evitando una pace che possa avere l'amaro sapore della. La scelta del Papa è dunque quella più ... E questo rischia di trasformare la pace in Ucraina in uno strumento per decidere il futuro'...

Montespaccato, resa nota la rosa del prossimo campionato di Eccellenza RomaToday

La Russia ha dichiarato di aver distrutto una nave da ricognizione dell'esercito ucraino nel Mar Nero, un luogo dove gli attacchi, sia russi che ucraini, si sono moltiplicati da quando Mosca ...La conservazione delle peculiarità che rendono così attrattivi i nostri laghi passa indissolubilmente ... soffre in particolare soffre il problema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche: ...