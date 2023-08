La relazione tra specialista e malato passa anche dalle giuste parole Sceglierle adeguatamente può fare la differenza

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 agosto 2023) Rivolgersi al paziente, che è comprensibilmente tutto orecchie per la situazione di difficoltà e incertezza in cui si trova, può non essere semplice per unononformato a farlo. Conoscere l’effetto della scelta di alcunepiuttosto che di altre quando si comunica l’esito di un esame diagnostico, ad esempio, non è secondario perché da questo dipenderà la comprensione e la percezione, fortemente influenzata dall’ansia, che il paziente avrà della propria situazione e di quanto lo aspetta. ...