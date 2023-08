(Di martedì 22 agosto 2023) Grande fermento per cercare di farsi trovare pronti se il Consiglio di Stato dovesse dare ragione agli amaranto

A una settimana esatta dalla sentenza del Consiglio di Stato , che porrà la parola fine all'ennesima estate tribolata del calcio italiano, c'èvita sul pianeta. Ad oggi il club calabrese, escluso dalla Serie B da tutti i gradi della giustizia sportiva oltre che dal Tar del Lazio, si trova senza allenatore, dopo le dimissioni ...Laha fatto sapere tramite il suo direttore sportivo Massimo Taibi che da mercoledi si ... Ci sonosette giorni di tempo, ma è chiaro che se qualcosa dovrà avvenire, non può andare oltre ...... tra Roma e Atalanta infatti non c'èaccordo, con i giallorossi che vorrebbero acquistare il ... ufficiale il trasferimento del centrocampista, nell'ultima stagione in B alla. Genoa, ecco ...

La Reggina è ancora viva, Taibi: “Fissata la ripresa degli allenamenti” ItaSportPress

A una settimana esatta dalla sentenza del Consiglio di Stato, che porrà la parola fine all'ennesima estate tribolata del calcio italiano, c'è ancora vita sul pianeta Reggina. Ad oggi il club calabrese ...