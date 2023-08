La Pupa e il Secchione | Emy Buono chiude il profilo 0nlyFans e si rifugia in convento | “Ho pensato anche al suic*dio”

(Di martedì 22 agosto 2023) L’ex protagonista de Lae ilEmyha deciso di dare una svolta alla sua vita “ritirandosi” in. Emy ha infatti dichiarato di voler trascorrere un periodo di tempo presso la Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento. Proprio qui, in passato, ha trascorso alcune settimane per le riprese di Ti spedisco in, reality a cui ha partecipato insieme all’ex gieffina Giaele De Donà. La decisione sarebbe scaturita dopo gli ultimi accadimenti che l’avrebbero segnata nel profondo. Di recente, infatti, Emy ha raccontato di essere stata “palpeggiata” durante lo spogliarello che fece in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli. In più, ha rivelato di non essere stata tutelata dalla piattaforma, sulla quale pubblicava contenuti a ...

Emy Buono , influencer napoletana che ha partecipato a diversi programmi tv come 'Lae ilshow' e 'Ti spedisco in convento' , salì alle cronache della ribalta pochi mesi fa per un episodio sgradevole: denunciò di essere stata palpeggiata ripetutamente durante la festa ...

Emy Buono ha deciso di abbandonare OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, dopo che alcuni dei suoi video espliciti sono circolati ...Molti ricorderanno l’ex partecipante all’ultima edizione andata in onda de La Pupa e il Secchione, Emy Buono. La giovane campana è finita sui giornali di gossip per la sua storia burrascosa con l’infl ...