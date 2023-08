La Promessa | anticipazioni 23 agosto | tutta la servitù copre Salvador Curro racconta a Martina la verità su Leonor

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 agosto 2023) La23: viene a galla il segreto di, che però è al sicuro. Rivedremo Manuel, Jimena e Jana in un momento poco piacevole per quest’ultima ed altri personaggi. Ecco i particolari! La23deve rivelare tutto a Candela, ma… Candela ha trovato un documento riguardanteche Lope ha nascosto e il fidanzato di Maria non può che rivelare all’aiuto cuoca che cosa sia: serve ad evitargli il militare e la conseguente partenza per combattere in Marocco (siamo nel periodo della guerra coloniale del Rif, durata dal 1911 al 1926)! Glielo ha procurato Manuel e anche l’ex cameriere de “La” è stato suo complice. Le domestiche si allarmano, ...