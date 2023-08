La nuova era di Supreme prende forma a Seoul

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 agosto 2023) Poco prima dell’inaugurazione del nuovo negozio di, una piccola folla si è radunata curiosa davanti alle vetrine sotto le prime gocce di pioggia estiva. All’interno, l’aria era profumata da nuvole di nag champa, un incenso indiano molto usato nei templi e nella meditazione. Un gruppo di skater stilosi con tatuaggi sul cuoio capelluto si affrettava a sistemare gli ultimi dettagli. Il personale era in fermento, come se si trattasse dell’apertura di un qualsiasi negozionel mondo, anche se non si tratta di uno store qualunque. È il primo in Asia continentale e si trova in una stradina del quartiere Gangnam di, in Corea del Sud, una zona famosa per il lusso e le sue tendenze. Un passo da gigante deciso dache ha scelto di espandersi in un mercato in crescita e in una città cosmopolita. Sebbene ...