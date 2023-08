La moglie di Frankenstein | Netflix rinuncia al remake di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale

(Di martedì 22 agosto 2023)avrebbe deciso dire alde Ladi Frankestein, diretto daè al timone della sua seconda opera da regista, ilde Ladi Frankestein, film del 1935 e sequel di Frankestein (1931). Secondo le ultime indiscrezioni, originariamente associato al progetto, avrebbeto al film, che dovrebbe includere come protagonistie Penélope Cruz. Lo scooper Daniel Richtman ha affermato:"ha sfruttato gli scioperi per sbarazzarsi di alcuni progetti, tra cui The Bride (Ladi Frankestein) di...

... quest'ultimo vuole dare una compagna (Elsa Lanchester) alla Creatura (Boris Karloff) e per convinceredecide di rapirgli la(Valerie Hobson). Maggie Gyllenhaal ha debuttato alla ...... "Frankstein" , quello della scrittrice inglese Mary Shelley ,del poeta romantico inglese ...Loddo) Il racconto del secondo "Prometeo" come Mary Shelley stesso aveva indicato ("or ...In quantodi un politico e assistente di Vitali Klitschko, sindaco della capitale, il gesto ... Punti, cicatrici, ferite ovunque; ero come il mostro di. La mia mascella era in ...

La moglie di Frankenstein, Netflix rinuncia al remake di Maggie ... Movieplayer

Maggie Gyllenhaal è al timone della sua seconda opera da regista, il remake de La moglie di Frankestein, film del 1935 e sequel di Frankestein (1931). Secondo le ultime indiscrezioni Netflix, ...Netflix ha rifiutato di accogliere il nuovo progetto cinematografico diretto da Maggie Gyllenhaal, La moglie di Frankenstein.