La lacca | i secondi posti e altri motivi per cui Toto Cutugno era un mito nazionalpopolare

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 agosto 2023) È il 2013. È il penultimo (per ora) Sanremo condotto da Fabio Fazio, e sono trent’anni dal Sanremo 1983. Quello che si ricorda perché Vasco Rossi arriva penultimo. Perché in gara c’è un frate. E perché la più moschicida tra le canzoni impresentabili, “L’italiano”, non vince. Trent’anni dopo, nel 2013, è come se “L’italiano” – che tutti chiamano “Un italiano vero”, perché a volte le canzoni hanno i titoli che vengono dati loro dalla popolarità e non dagli autori – avesse vinto, e pare ovvio invitareaccetta con entusiasmo, e dice di voler fare «una cosa che lasci il segno». La Rai gli risponde come risponde abitualmente la Rai: non c’è una lira. Sai i budget, sai la crisi, sai la coda lunga di Lehman Brothers: vieni, canti “L’italiano”, non servono stranezze, la sanno tutti, son tutti contenti....