La «casa comune» brucia | il papa aggiorna Laudato si’

(Di martedì 22 agosto 2023) Di fronte al perdurare e al peggiorare della crisi ambientale e climatica globale,Francesco sta lavorando alla redazione di una «seconda parte» dellasi’, l’enciclica eco-sociale del giugno first appeared on il manifesto.

... finche' servono a contestare il centrodestra ed a patto di non essere applicati inpropria. ... continuerà a coinvolgere l'Unione Europea per una rispostaad un dramma globale che non può ...Carlo Della Penna, assessore allo sportdi Vasto : " Vasto è stata partecipe di eventi di ... mi sono messa alla prova, sono stata lontana dae questo mi ha comunque aiutato a migliorarmi. ...La cura della '' è un tema, come noto, molto caro al Pontefice. Ancora non è dato sapere se l'importante annuncio del Pontefice riguarderà una nuova edizione ampliata dell' enciclica ...

Emergenza casa, ultimi giorni per chiedere i contributi del Fondo ... Comune di Pesaro

a pochi passi dalla loro casa. Camere che il Comune ha prenotato a proprie spese: crediamo sia un gesto significativo e doveroso verso questi nostri concittadini». Il rogo Le fiamme, secondo le prime ...La cura della “casa comune” è un tema, come noto, molto caro al Pontefice. Ancora non è dato sapere se l’importante annuncio del Pontefice riguarderà una nuova edizione ampliata dell’enciclica ...