La bella estate | recensione |  Laura Luchetti per il buon esordio cinematografico di Deva Cassel

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Lade Ladi: Yile Yara Vianello ealla scoperta di se stesse e dell’amore, in una storia tratta dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese Tra desiderio e senso del dovere Torino, 1938. La giovanissima Ginia (Yile Yara Vianello) si è appena trasferita in città dalla campagna e nutre profonde speranze per il futuro. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi e finisce con l’invaghirsi di un giovane pittore (Nicolas Maupas). Ad accompagnarla nella scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien c’è Amelia (): poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia mai conosciuto in vita sua. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta ...