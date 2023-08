La battaglia per il Sud Globale è appena iniziata. Pelanda legge il vertice Brics

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) Un sud, contro un dominio occidentale. Ovvero, un blocco che vale il 26% del Pil mondiale, il 42% della popolazione e il 18% delle esportazioni planetarie, vuole ribaltare gli equilibri della Terra, spostando il baricentro dell’economia verso Est. E, per farlo, il primo passo è demolire un pezzo alla volta un sistema monetario che regge da otto decenni e che oggi fa capo al dollaro. Missione ambiziosa, ma un occhio clinico potrebbe vederci una specie di nuova Bretton Woods formato oriente, saldamente incardinata su cinque economie, qualcuna più tonica qualcun altra con qualche acciacco di troppo, si veda alla voce Cina. E forse in questi giorni è proprio quello che passa per la testa dei leader di Cina, India, Russia, Brasile e Sudafrica, riunitisi per il quindicesimodei. Un summit che sarebbe meglio tenere ...