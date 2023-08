I trasferimenti di F - 16 minimizzeranno le perdite ucraine e ridurranno i "rischi di espansione bellica", afferma il consigliere di Zelenskiy Mykhailo Podolyak, consigliere senior del presidente ...Cosa si rischia nel fomentare la guerra con l'invio di armi La frase che spesso siè che guerra più guerra non fa pace. Sono stato a, a Odessa e a Mykolaiv. Essere vicini alle vittime non ...... Ucraina e Moldova è l'occasione per il presidente ucraino Zelensky di strappare alla Grecia l'impegno ad addestrare i piloti dei caccia F - 16 che arriveranno ada Danimarca e Paesi ...

Kiev dice che gli F-16 non provocheranno una escalation ma limiteranno la guerra Globalist.it

Mykhailo Podolyak, consigliere senior del presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, ha affermato che l’impegno assunto da alcuni paesi europei di donare aerei da combattimento F-16 all’Ucraina aiuterà ...La cena ospitata da Atene per discutere le prospettive di allargamento dell'Unione europea a Balcani occidentali, Ucraina e Moldova è l'occasione per il presidente ucraino Zelensky di strappare alla G ...