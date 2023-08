Le truppe ucraine si sono appostate alla periferia della cittadina di Robotyne, nella direttricedella controffensiva, nell'oblast di Zaporizhzhia, sono penetrate nell'abitato e hanno iniziato a evacuare civili con i corazzati di appoggio Bradley per portarli al sicuro dai continui ...... in particolare da quel "del mondo" che si sovrappone sempre più chiaramente ai Brics guidati ...aveva messo in guardia contro le previsioni fin troppo ottimiste riguardo la campagna estiva di. ...Un drone di fabbricazione ucraina è stato lanciato sabato contro una base aerea adi San Pietroburgo, riuscendo a distruggere un bombardiere russo supersonico Tupolev Tu - 22. ...capacità didi ...

Kiev, a sud truppe appostate a Robotyne, evacuazione civili ... Agenzia ANSA

Le truppe ucraine si sono appostate alla periferia della cittadina di Robotyne, nella direttrice sud della controffensiva, nell'oblast di Zaporizhzhia, sono penetrate nell'abitato e hanno iniziato a ...È una nuova dimostrazione che la guerra, gli ucraini, possono e vogliono portarla in casa ai russi per respingere l'invasione che dura da un anno e mezzo. Lo spazio aereo sopra ...