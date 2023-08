Khaby Lame giudice di Italia’s Got Talent | «Per fortuna è tutto registrato | non è stato facile | nei miei video comunico a gesti»

(Di martedì 22 agosto 2023) Parla il fenomeno da 160 milioni di «seguaci» che debutta in tv conGot: «Non sarà, perché saro costretto a parlare e non mi piace dare giudizi negativi»

, star dei social e tiktoker italiano più seguito al mondo, ha raggiunto numeri da record. Ecco la dieta dell'italo - senegalese in vetta al successo. La dieta di: cosa mangia l'...: 81.000 dollari per un post su Instagram Il ragazzo ha avuto un passato lavorativo un po' travagliato. Quando era un po' più giovane, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a fare tanti ...Idem per, il tiktoker italo - senegalese con oltre 160 milioni di follower. Ormai è un brand internazionale tanto da essere testimonial di Meta e di Hugo Boss. Né si può presumere evasione ...

Khaby Lame giudice di Italia’s Got Talent: «Per fortuna è tutto registrato, non è stato facile: nei miei... Corriere della Sera

Parla il fenomeno da 160 milioni di «seguaci» che debutta in tv con Italia’s Got Talent: «Non sarà facile, perché saro costretto a parlare e non mi piace dare giudizi negativi» ...Il trailer di Italia's Got Talent 2023, tredicesima edizione del talent show da quest'anno in esclusiva su Disney+ a partire dal 1° settembre ...