KAULONIA TARANTELLA FESTIVAL

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 22 agosto 2023) Al via da domani, mercoledì 23 agosto, fino a sabato 26 agosto , il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria, che giunge quest’anno alla sua XXV edizione.PRIDE: è questo il titolo scelto per l’edizione 2023 che segnerà il primo quarto di secolo per un evento che è ormai appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta Italia. Un titolo che sposa pienamente il senso storico del , da sempre luogo di condivisione, inclusione e integrazione, che quest’anno proverà a declinare il concetto di “pride” non solo attraverso la musica e la narrazione popolare, ma anche integrando tematiche culturali, sociali e civili. Come sempre, sarà il suggestivo centro storico di Caulonia (Reggio Calabria) a fare da sfondo e scenografia al . Per 4 giorni il paese reggino si accenderà fin dal primo pomeriggio, ...