Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha dimostrato la massima efficienza nella protezione APT

(Di martedì 22 agosto 2023) (Milano, 22 agosto 2023) - Milano, 22 agosto 2023 - Per il secondo anno consecutivo,and(EDR)ha ottenuto il punteggio massimo nel test Enterprise Advanced Security per le soluzioni EDR condotto da SE Labs. Il mercato a livello mondiale degliandè in continua crescita e si prevede che raggiungerà un valore pari a 7,1 miliardi di dollari entro il 2028. Con l'aumento del numero delle minacce e gli attacchi sempre più sofisticati, è importante che le aziende dispongano di soluzioni di rilevamento e di risposta affidabili per proteggere l'ambiente lavorativo su tutti i dispositivi. L'organizzazione indipendente di test sulla sicurezza SE Labs ha eseguito sedici attacchi full-chain ...

Contromisure di protezione Per proteggersi dalle minacce gli esperti diconsigliano di: ... per risolvere le sfide associate alla protezione di ICS, SCADA, IoT, BYOD e altriè ...•Attivare la protezione ransomware su tutti gliAnti - Ransomware Tool for Business è gratuito e protegge computer e server da ransomware e altri tipi di malware, previene ...• Utilizzare soluzioni EDR, comeDetection and Response , per il rilevamento tempestivo di minacce avanzate, l'analisi e la risoluzione degli incidenti. • Migliorare la ...

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha dimostrato ... Adnkronos

Milano, 22 agosto 2023 - Per il secondo anno consecutivo, Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Expert ha ottenuto il punteggio massimo nel ...Kaspersky has supported INTERPOL with threat intelligence data in its Africa Cyber Surge II operation, which enabled investigators to identify compromised infrastructure and apprehend threat actors ...