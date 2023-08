...potrebbe scalare le gerarchie qualora saltassero operazioni note come Mbappé al Real Madrid o... Per il matrimonio manca ancora il sì del giocatore, che si è preso unper riflettere: l'idea ...Entro illa possibile fumata bianca sull'affare: all'Udinese, oltre ad un incasso da circa ...riferiscono di un nuovo rilancio 'monstre' da parte del Bayern Monaco nei confronti di Harry: ...Nelsono evaporate le piste che potevano eventualmente portare al Manchester United (che ha ... Psg e Bayern Monaco osservano ma in questo momento si stanno sfidando per Harry(i bavaresi ...

Kane, weekend da sogno: gol al debutto col Bayern e… papà per la quarta volta ItaSportPress

Un weekend certamente da ricordare per Harry Kane. L'attaccante inglese, infatti, ha debuttato alla grande col Bayern Monaco in campionato dove è andato subito a segno. Rete e assist per il ...Here are 19 moments we loved from a fantastic weekend of football. It took Kane just one match to steal the souls of Bundesliga defenders. Damning. One of the great football administrator quotes. He ...