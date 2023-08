Juventus | Allegri-Magnanelli fondamentali contro l’Udinese

(Di martedì 22 agosto 2023) Il mese di agosto non smette d’appassionare i tifosi anche grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto delle migliori società continua a cambiare, in attesa dell’assetto definitivo da adoperare all’interno dell’ambito rettangolo verde. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per le prime partite della Serie A 2023/2024. Ad incorniciare il primo weekend del nuovo campionato è stata anche il match–Udinese, nel corso del quale le strategie del duosi sono rivelate. Scopriamo insieme cosa ha portato alla vittoria per 0-3 da parte della Vecchia Signora.-Udinese, gli obiettivi centrati die ...

Chiariamo, dunque:poteva fare di più nel biennio bis alla Juve e comunicare meglio nei ... Anche trascurando la controversia con la giustizia sportiva, l'anno scorso lapoteva ...250 vittorie sulla panchina della. Cifra tonda per Maxche all'Udinese Arena ha osservato un successo diverso dal solito . Di una Juve che ha mostrato cose diverse. Atteggiamento e movimenti . Un baricentro più alto, ...Commenta per primo Aldo Spinelli , ex presidente del Livorno e amico di Massimiliano, intervistato da TuttoJuve.com parla dell'allenatore della: 'La Juve ha fatto un gran partitone ad Udine, da 10 e lode. L'ho vista davvero bene. La mia opinione è che questo sarà l'...

La Juve sembrava un'altra squadra. Inspiegabile per chi leoneggia sui social #Allegriout. Incredibile per chi ha costruito una carriera opinando contro Allegri. In teoria, a Udine, bisognava davvero ...