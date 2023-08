Juventus | Allegri-Magnanelli fondamentali contro l’Udinese

(Di martedì 22 agosto 2023) Il mese di agosto non smette d’appassionare i tifosi anche grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto delle migliori società continua a cambiare, in attesa dell’assetto definitivo da adoperare all’interno dell’ambito rettangolo verde. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per le prime partite della Serie A 2023/2024. Ad incorniciare il primo weekend del nuovo campionato è stata anche il match–Udinese, nel corso del quale le strategie del duosi sono rivelate. Scopriamo insieme cosa ha portato alla vittoria per 0-3 da parte della Vecchia Signora.-Udinese, gli obiettivi centrati die ...

... unasenza coppe e dopo quanto aveva fatto vedere in campo in pochi scommettevano su un Rabiot ancora in bianconero. E invece il feeling con l'allenatore è stato determinante.lo ha ...C'è poi, che non ha un'urgenza ma un sogno: portare a Torino Romelu Lukaku . L'ultima speranza dellaper la riuscita dell'operazione è il trasferimento in Premier di Moise Kean , a ...Mancano ancora diversi giorni alla conclusione del calciomercato e in casasono tante le trattative aperte sul tavolo. La sessione estiva dei trasferimenti si ...mani di Massimiliano...

Perché con un contratto in scadenza, una Juventus senza coppe e dopo quanto aveva fatto vedere in campo in pochi scommettevano su un Rabiot ancora in bianconero. E invece il feeling con l'allenatore è ...Che fine ha fatto Arek Milik nelle gerarchie di Allegri Si parla tanto di Vlahovic, si continuerà a farlo di Moise Kean. Nel mezzo c'è però.