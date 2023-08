Juve | quante candidate per Iling Jr | c’è anche l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023)è interessata aJr.: la prima offerta è per un prestito, ma i bianconeri vorrebbero cederlo a titolo definitivo Lasta valutando il futuro diJr. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport l’esterno bianconero ha molto mercato. Oltre agli interessamenti dall’Inghilterra, con il Nottingham Forest in prima fila, sono emerse nuove piste. Il Bologna si è mosso circa una settimana fa, avanzando una richiesta di prestito per il classe 2003 inglese. Negli ultimi giorni, però, si è fatta sotto con insistenza. La proposta iniziale dei bergamaschi è sempre per un trasferimento a titolo temporaneo, ma per ora allavogliono considerare solo offerte a titolo ...