Juve | non c'è falso in bilancio per il trasferimento di Orsolini al Bologna

Le manovre di calciomercato in casa Juventussi fermano anche quando mancano pochi giorni al gong conclusivo delle trattative. Il campionato è iniziato e per i tifosi bianconeri sono arrivate delle ottime notizie perché i ragazzi di ...Per Pecorella, infatti, le scritture private e i promemoria relativi alle operazioni di mercatosono perseguibili a livello penale. Una decisione, questa, che potrebbe fare da apripista per gli ...Plusvalenze- Bologna, la soddisfazione dell'avvocato Grassani . Il gup Pecorella: nessuna irregolarità nel passaggio di Orsolini . Secondo il gup Pecorella, in particolare,c'è stato alcun ...

Juventus, mercato vivo: spinta su Holm, per Berardi non è finita - Sportmediaset Sport Mediaset

Cristiano Giuntoli ha trovato l'accordo: il calciatore potrà scegliere due destinazioni ed è pronto a lasciare la Juve.Archiviata con palese soddisfazione la bella gara d’esordio nella Serie A 2023/2024 che ha visto la Juventus di Massimiliano Allegri avere la meglio in trasferta sull’Udinese col netti risultato di 0- ...