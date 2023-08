(Di martedì 22 agosto 2023)si è ripresentato bene, non c'è che dire . Assist e gol alla prima di campionato . Però lanon abbandona l'idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il ...

Vlahovic si è ripresentato bene, non c'è che dire . Assist e gol alla prima di campionato . Però lanon abbandona l'idea di poterlo cedere in caso di rilanci o nuove offerte. Il valore che il club bianconero attribuisce al centravanti serbo è noto da tempo ed è figlio anche dei conti relativi ...Bonucci - Union Berlino, la situazione La squadra tedesca non molla lache porta a Bonucci . ... la storia Bonucci -La storia tra Bonucci e lanon è ancora finita, ma da lunedì il ...La Premier non ha mai mollato laChiesa ed è pronta a riaprirla per sostituire uno dei dei suoi top playerLa Juventus vince e ... Una delle prestazioni migliori dellanell'Allegri - bis, ...

Juve, la pista Lukaku è in piedi: Vlahovic può ancora partire Corriere dello Sport

La Juve, comunque, non molla la pista Big Rom e cerca di fargli spazio anche attraverso altre uscite. Kean, Kostic e McKennie, per esempio, sono nell’elenco di coloro che possono partire a fronte di ...Come riporta il Corsport: la pista Lukaku è ancora in piedi.La Juve non molla Big Rom: se arrivano offerte da 75 milioni, Vlahovic può sempre partire. Finora, infatti, ha ...