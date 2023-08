Juve | Giuntoli prepara il sorpasso all’Atalanta per Holm | le due condizioni e la comunicazione già arrivata

...lì che sta guardando il dt bianconero, con la speranza che i colpi di Vlahovic a Udine non siano passati inosservati. Al di là di qualsiasi considerazione, infatti, i responsabili della...Allegri epuntano molto su Chiesa, destinato a essere uno dei pilastri dellatra presente e futuro. Anche perché il nuovo capo dell'area tecnica pensa a blindare il nazionale azzurro, ...... scelte che sottolineano come il mancino serbo non sia un elemento indispensabile nella nuova. ...e Manna, inoltre, prenderebbero in considerazione anche possibili offerte per Alex Sandro. ...

Ecco perché Giuntoli ha ancora uno spazio per provare a inserirsi e superare all’ultima curva la formazione orobica. Ascolta "Juve, Giuntoli prepara il sorpasso all’Atalanta per Holm: le due ...Al lavoro. Giuntoli e Manna continuano a muoversi per piazzare le uscite, soprattutto quei giovani che hanno bisogno di trovare spazio e continuità altrove..