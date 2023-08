Juve | giorni decisivi per Bonucci | trattativa ai dettagli con l'Union Berlino | la verità sulla Lazio

(Di martedì 22 agosto 2023) Leonardoè sempre più vicino all'. Il difensore, fuori rosa nellantus che non gli ha neanche assegnato...

Quando mancano solamente pochialla conclusione del calciomercato in casa Juventus si continua a pensare alle cessioni. La finestra di trasferimenti estivi si concluderà solamente alla fine del mese e fino ad allora ci sarà ...Negli ultimi, ad esempio, si sono diffuse nuove voci che riguardano il Milan, mentre in mattinata anche la Roma è stata accostata al centravanti belga. Il club giallorosso, in attesa di ...Ultimidi calciomercato ma questo finale del mese di agosto si preannuncia davvero bollente per la Juventus ma non solo. Il campionato è già iniziato e i bianconeri sono riusciti nell'obiettivo di ...

Tutte le 'novità' della Juve vista a Udine Sky Sport

Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'Union Berlino. Il difensore, fuori rosa nella Juventus che non gli ha neanche assegnato il numero di maglia per la stagione, già da qualche settimana ha aperto ...Juventus pronta ad affondare un colpo a sorpresa, ma si tratta ancora una volta di una sfida con una diretta rivale in Serie A.