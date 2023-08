Juve | ag Weah | «In passato contatti con Giuntoli per il Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Le parole di Badoe Sambague, agente di Timothydellantus, sull’interessamento del. I dettagli Badoe Sambague, agente di Timothy, ha parlato a Calcio24 del calciatore dellantus. PAROLE – «? E’ un calciatore che non tutti sanno, ha faticato un po’: Lille e Psg non sono stati rose e fiori e ha dovuto lottare. Una lotta che lo ha portato alla Nazionale francese, che lo ha portato allantus. Credo che li nel suo ruolo, sulla fascia destra può fare la differenza.? In effetti inci sono staticolper portarein maglia azzurra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24