Juan Jesus | “La maglia del Napoli è bellissima | amo il coro “Sarò con te””

Non mostra rimpianti il pupillo diCarlos Ferrero per la prima finale persa in un 1000, la ... più di altre, riassume perfettamente il concetto: " Boy, you never give up (non ti arrendi),...Mercato Napoli, arriva un altro difensore A meno che Rudi Garcia non ritenga Amin Rrahmani eaffidabili anche in Champions League, non è da escludere che possa arrivare a sorpresa un ...6,6, Olivera M. 6 (dal 32 st Rui M. 6), Cajuste J. 5 (dal 1 st Anguissa F. 6.5), Lobotka S. 6 (dal 45'+2 st Ostigard L. s.v.), Zielinski P. 6.5, Politano M. 7 (dal 32 st Elmas E. 6), ...

Grande beffa per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che perde uno dei suoi obiettivi: il trasferimento è ufficiale ...«La maglia di quest’anno è bellissima, sia azzurra che bianca. Lo scudetto è bellissimo, ma anche il disegno del Vesuvio. Il coro che preferisco qui ...