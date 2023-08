Jovic | fuori dalla lista ‘Fiore’ per la Conference League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 agosto 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Roma 22/08/2023 In onda alle 17:53 CEST L’ex attaccante del Real Madrid non conta per ‘La Viola’ e il suo agente sta già cercando una via d’uscita Il Milan si sarebbe interessato al giocatore nelle ultime ore, pur senza specificare ancora nulla La Fiorentina non ha inserito nella suadei giocatori per latorneo in cui è stato finalo scorso anno, al serbo Lukain un nuovo esempio che la squadra ‘viola’ non ha l’ex attaccante del Real Madrid. La comoda vittoria delcontro il Genoa in questa prima giornata di Serie Ain cui l’attaccante non ha giocato un solo minuto, è stato l’ennesimo segnale che ...