Johann Zarco in LCR Honda | “Saprò gestire la situazione”

(Di martedì 22 agosto 2023) Adesso è davvero ufficiale, dopo le voci insistenti delle ultime settimane.si separa da Pramac Racing, quindi dalla flotta Ducati, per approdare a LCR, team satellite del Costruttore nipponico. Il francese ha firmato un contratto biennale che lo legherà al team del Sol Levante. Le parole di“Quest’anno ho avuto un approccio diverso agli allenamenti e ai weekend di gara, e questo mi ha dato un’ottima energia per vedermi in MotoGP più a lungo. Negli ultimi due anni, anche se ho ottenuto buoni risultati, lottato spesso per il podio e sono stato sempre costante, vicino alla top 5 del campionato, è stato difficile rifirmare con la Ducati. E quest’anno è stato ancora più difficile. Se non fossi stato sicuro di rimanere con Pramac, non avrei voluto affrontare la sfida ...