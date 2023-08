Itri A due anni dall’alluvione | il Comitato sfollati di Itri – Giovenco Campiglioni annuncia le vie legali

(Di martedì 22 agosto 2023)– Si sono rivolti ad uno studio legale i cittadini aderenti alcittadinodiritenendolo un passo necessario per chiedere che venga attuato un piano di intervento per la messa in sicurezza dell’area travoltanella notte tra il 3 e il 4 novembre 2021. Si tratta di circa L'articolo Temporeale Quotidiano.

Una perla del Lazio aore da Roma. Siamo a Sperlonga. Meta di gita fuori porta, scelta da ... la guida Visitare Subiaco: la guida Visitare Torre Alfina - Acquapendente: la guida Visitare: la ...... retrocesse sul campo e Atletico Vescovio e l'. Grosse modifiche anche sulle retrocessioni. Retrocederanno in Prima Categoria infatti cinque squadre per gironi. Fra questescenderanno in ...Lì il ragazzo diè stato operato per rimuovere un corpo grande quattro centimetri appena fuori ... la stessa sera, il trasferimento all'Umberto I in condizioni critiche: ecco altriinterventi ...

Nessun titolo Temporeale Quotidiano

Sulla scia del grande successo ottenuto lo scorso anno con lo spettacolo “Ad Maiora”, La Matassa torna sul palco dell’Arena di Itri con una commedia inedita in due atti, in cui la comicità più ...ITRI – “L’inizio di questo percorso è stato positivo. Lo completeremo nel pomeriggio di lunedì quando definiremo il volto della nuova Giunta e sottoscriveremo una Road Map che ci consentirà di riprend ...