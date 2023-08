Isole pontine Trasporto marittimo | Tiero appoggia le richieste dei Sindaci di Ponza e Ventotene

(Di martedì 22 agosto 2023)– “Trovo condivisibili le osservazioni deidirelative al nuovo bando regionale sule mi unisco alla loro richiesta di apportare modifiche a queste nuove disposizioni. Pertanto ho inviato una lettera al presidente Rocca e all’assessore Ghera chiedendo loro di prendere in seria considerazione l’opportunità di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Niente Isola d'Elba oper il presidente del Consilio Giorgia Meloni, nella manciata di giorni che restano prima della fine delle vacanze estive, trascorse con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. La ...Roma, 22 ago. " Niente Isola d'Elba oper la premier Giorgia Meloni, nella manciata di giorni che restano prima della fine delle vacanze estive, trascorse con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. La presidente del ...Negli ultimi giorni sono stati a Palmarola , una delle. Credits: @kikkafede88 Via Instagram " I futuri genitori Federica Pellegrini e Matteo Giunta in barca Giulia Salemi e Pierpaolo ...

Meloni, niente isole pontine o Elba: in Puglia fino a rientro a Roma TheSoundcheck

Il presidente del Consilio al lavoro a Palazzo Chigi già da lunedì, poi subito in missione all'estero, per una rapida visita ad Atene ...Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Niente Isola d'Elba o Pontine per la premier Giorgia Meloni, nella manciata di giorni che restano prima della fine delle vacanze estive, trascorse con il compagno Andrea Gi ...