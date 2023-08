Isola di Ponza | ape car parcheggia in divieto ma lascia un biglietto per i vigili con orrore grammaticale

(Di martedì 22 agosto 2023) Sull'di, il proprietario di un ape car hato il proprio mezzo in sosta vietata. Per 'spiegare' aichi è e perché si trova lì, l'uomo ha posizionato un bigliettino sul parabrezza. Nel breve testo, però, c'è un grave errore. Ci sono tanti simboli con cui gli stranieri identificano l'Italia. Nel settore dei motori, uno di questi è sicuramente il Piaggio Ape. Nella cultura popolare viene chiamato comunemente 'Ape car', che a voler essere precisi indica uno dei tanti modelli creati dalla Piaggio, più precisamente nel 1971. Tuttavia i primi prototipi di motocarri a tre ruote prodotti dalla Piaggio risalgono al 1948. In quell'anno, la Seconda Guerra Mondiale volgeva al termine e milioni di italiani avevano perso casa, soldi, familiari e conoscenti. Non essendoci grosse ...

Un'al tempo stesso tanto inospitale nel passato quanto di cuore e accogliente oggi.è stata disabitata per 1700 anni, dall'epoca dei Romani fino ai Borboni, colonia carceraria per secoli, ...Trasporto d'urgenza di una ventinovenne incinta in imminente pericolo di vita dall'dia Roma. A effettuare l'intervento la notte scorsa è stato un elicottero HH - 139A dell'85° Centro S. A. R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare. Come previsto ...Frontale tra un'auto e un taxi minivan nella località Campo inglese nell'di. Gravissima una donna alla guida del taxi, modello Subaru. Da quanto emerge, il taxi, nel tentativo di superare un autobus fermo in prossimità di una curva, si è scontrato con una golf ...

Arrivare a Ventotene è facilissimo e non richiede molto tempo di navigazione. Inoltre l'isola è ben collegata anche a Ponza: potrebbe essere un'escursione interessante per scoprire nuovi luoghi.