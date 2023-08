Isola d’Elba nelle fiamme | sgomberato un campeggio nella notte

(Di martedì 22 agosto 2023) . Minacciate anche diverse abitazioni Un forte incendio è divampatoserata di ieri, 21 agosto, sull’. A causa del vento, le fiammo si sono velocemente diffuse tra la zona di San Felo e la zona di Ortano, nel comune di Rio Marina. A causa delleche minacciavano il centro abitato, è stato necessario evacuare circa 700 persone che erano presentiabitazioni e nelCanapai, che si trova su un’area collinare vicino a Ortano. Le persone soccorse sono state ospitate all’interno delle scuole elementari cittadine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e da questa mattina sono in azione tre elicotteri della Regione, a cui si aggiungono due Canadair per lo spegnimento del rogo. A terra sono impegnate 12 squadre di volontariato antincendio boschivo e di ...

Un incendio sta interessando dalle 21 circa di lunedì 21 agosto un'area boschiva dell'. Subito attivate le squadre presenti sull'che hanno operato tutta la notte. E' operativo il coordinamento assistito e dalle prime luci dell'alba e con il primo traghetto ...Un incendio all'ha costretto le autorità ad evacuare circa 700 persone da strutture turistiche e private nella zona di San Felo , località tra Rio Marina e Porto Azzurro , nell'Est dell'. In ...Leggi Anche Incendi, Tenerife ancora in fiamme: oltre 12mila evacuati - Dalla Grecia al Canada, è emergenza ovunque Il rogo, come si spiega dalla sala della protezione civile regionale, si è ...