Isola d' Elba | incendio e paura | 700 sfollati Evacuate le case e un campeggio bruciati 14 ettari

Un incendio all'd'ha costretto le autorità ad evacuare circa 700 persone da strutture turistiche e private nella zona di San Felo , località tra Rio Marina e Porto Azzurro , nell'Est dell'. In ...... nel comune di Rio nell', nella punta nord orientale dell'toscana. Nel corso della notte sono state evacuate circa 700 persone che sono state ospitate in gran parte nelle scuole di Rio dell'...Intorno alle 21 di ieri sera numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per fiamme nella vegetazione ben visibili in località San Felo nel comune di Rio nell'. A causa del vento presente in zona il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un'abitazione che è stata subito presidiata dai Vigili del fuoco. Sono state prontamente nviate sul ...

Fiamme e paura. Sono stati circa 700 gli evacuati totali a causa dell'incendio sviluppatosi ieri sera all'isola d'Elba, nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località ...Il rogo si è sviluppato ieri sera tra Rio Marina e Porto Azzurro. Finora sono bruciati 14 ettari. L'incendio è in fase di contenimento e gli evacuati dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni in s ...