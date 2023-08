Isola d’Elba in fiamme | 700 evacuati

(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo una lunga notte di operazioni di spegnimento via terra, dall’alba di questa mattina sono attivi tre elicotteri antincendio per domare leche dalla tarda serata di ieri stanno interessando la zona di San Felo, nel comune di Rio nell’Elba, nella punta nord orientale dell’toscana. Nel corso della notte sono state evacuate circa 700 persone che sono state ospitate in gran parte nelle scuole di Rio dell’Elba. Con il passare delle ore la situazione sta lentamente migliorando anche se l’intera area interessata dal fuoco resta momentaneamente interdetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Intorno alle 21 di ieri sera numerose segnalazioni sono giunte alla Sala operativa regionale per fiamme nella vegetazione ben visibili in località San Felo nel comune di Rio nell'. A causa del vento presente in zona il fronte del fuoco si è rapidamente esteso minacciando un'abitazione che è stata subito presidiata dai Vigili del fuoco. Sono state prontamente nviate sul ...In seguito all'incendio divampato ieri sera, 21 agosto, all'(Livorno), nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro è stato evacuato a scopo precauzionale il camping Village Canapai che si trova su un'area collinare vicino a Ortano, località verso la ...All'un incendio ha costretto l'evacuazione di circa 700 abitanti e turisti, nella zona di Rio. Il camping Village Canapai che si trova su un'area collinare vicino a Ortano è la ...