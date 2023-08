Iran | ecco il drone militare che vola per 24 ore

(Di martedì 22 agosto 2023) Il ministeroiano della Difesa ha presentato un nuovo modello di, simile al Mq-9 reaper americano, sostenendo che il velivolo sia in grado di restare in volo per 24 ore e abbia una portata tale da consentirgli di raggiungere Israele. Mohajer-10, questo il nome deliano, è stato svelato in occasione della Giornata dell'industria della Difesa e fa parte di una linea di droni prodotta dalla Repubblica islamica sin dal 1985. Secondo l'agenzia stataleiana Irna, Mohajer-10 può raggiungere i 24mila piedi di altitudine ere a una velocità massima di 210 chilometri orari, trasportando esplosivi per un peso di 300 chili. Il, inoltre, può trasportare apparecchiature di sorveglianza elettronica e una telecamera. Alla ...

Ha guidato il riavvicinamento tra Arabia Saudita e, sostiene indirettamente la Russia contro ...perché la posizione del presidente cinese ne uscirà più debole.... il nuovo governo del Niger ha chiesto l'appoggio della Russia; Arabia saudita esi sono ... E allora, per chi ancora sembra non vederla, la presumibile visione di quella che sta diventando, o ...perch Cina e Russia hanno sempre più bisogno più l'una dell'altra: gli scambi commerciali tra ... infatti, adesso ruotano anche i Paesi del Golfo: non soloma anche Arabia Saudita. Le ...

