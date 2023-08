Io pago tutto e pretendo rispetto | il video che umilia il Pd | Guarda

(Di martedì 22 agosto 2023) Anna Foglietta per il sociale. L'attrice di “Perfetti Sconosciuti”, “Nessuno Mi Può Giudicare” e tanti altri film di successo si è scagliata contro la sua città, Roma, e il degrado che la pervade. Attraverso il proprio profilo social ha deciso di cominciare a denunciare le incurie in cui incappa per le strade della Capitale: “. Città del Messico, con 25 milioni di abitanti, è più pulita di casa mia”, ha scritto su Instagram. Dopodiché, la Foglietta ha pubblicato undello stato di degrado del Parco della Resistenza dell'VIII Settembre, situato tra i quartieri di Testaccio, Aventino e la stazione Ostiense. Una testimonianza di degrado in cui versa il celebre giardino, progettato nel 1939 da Raffaele Vico. Il, una volta pubblicato, ha ottenuto ...

#5 (ex aequo): Alcaraz - Djokovic, Cincinnati 2023ciò che si poteva dire a proposito di Alcaraz - Djokovic è già stato ampiamente detto. Un match clamoroso, incerto fino all'ultimo istante e ..."Non posso stareil tempo a filmare l'equipaggio e i passeggeri mentre sono a bordo. Qualcuno ...meno anche nei negozi, nelle SPA e per l'accesso a Internet".E poi c è il rappresentante che dà una risposta "politica": il sistema fiscale italiano è ingiusto e iniquo, quindi non. Punto. L aspetto interessante è che questi professionisti avevano aperto ...

Anna Foglietta, l'attrice denuncia il degrado a Roma: «Pago tutto e pretendo rispetto» leggo.it

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha denunciato un’altra proposta di lavoro choc: “Questo è sfruttamento” ...Anna Foglietta contro il degrado di Roma. Da qualche ora, l'attrice ha avviato la sua personale campagna di denuncia sul suo profilo social. «Pago tutto e pretendo ...