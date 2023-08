Io | generale in congedo | sto col ministro Crosetto | e spiego perché L’opinione di Butticè

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) Ho provato in molti modi in questi giorni, sui social ed in conversazioni con diversi colleghi e conoscenti, che mi chiedevano il mio pensiero a proposito del clamore agostano suscitato della pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” dell’ex comandante della Folgore e del Col Moschin, ancora in servizio,Roberto Vannacci. Ho sostenuto da subito quanto meno l’inopportunità, per unancora in servizio, di questa pubblicazione. Inopportunità provata, se non bastassero argomenti di carattere costituzionale, che non tutti comprendono, dal clamore mediatico e dall’indubbio danno di immagine per le Forze Armate che ne è derivato. Clamore e danno dai quali il collega non può dirsi sorpreso, senza autoaccusarsi di grave carenza di capacità di discernimento. Qualità strategica essenziale, e parte dell’Arte Militare, che ogni ...